Китай сегодня: путь к успеху





АВТОР СТАТЬИ: историк и политолог Булат Султанов

На протяжении последних лет наблюдается перемещение центра мировой силы с Запада на Восток. Старый международный порядок демонстрирует признаки ослабления. Пандемия коронавируса, нарушив привычные производственно-сбытовые цепочки, спровоцировала глубокий кризис в мировой экономике. В результате в мире ускорилось накопление конфронтационности, рост недоверия между международными акторами. В этих условиях ряд стран, по мнению министра иностранных дел России С. Лаврова, стремится воспользоваться текущим кризисом ради удовлетворения геополитических и экономических амбиций. Сохраняется ставка на силовые методы и средства решения региональных конфликтов, отсутствует прогресс в разрешении острых ситуаций, продолжается политика санкционного "удушения" неугодных.

В этой связи все больший интерес вызывают перспективные направления развития мировой экономики и международных отношений в посткоронавирусный период, а также последствия торговой войны между США и Китаем.





На современную ситуацию в мире накладывает отпечаток происходящее ускорение IT, сектора телекоммуникаций, онлайновых сервисов, производства и продажи цифрового контента, гиг-экономики (работа через цифровые платформы по контракту). Позиции цифровых гигантов сегодня выглядят предпочтительнее, чем положение традиционных индустриальных флагманов - нефтяной и газовой индустрий, автомобильной промышленности и самолетостроения.

Социально-экономическое развитие Китая на современном этапе

В настоящее время Китай обладает наилучшими в мире инвестиционными возможностями благодаря крупнейшему единому рынку (1,4 млрд. человек) и крупнейшей группе населения со средним уровнем дохода (400 млн человек). Если в ближайшие несколько лет китайская экономика сумеет поддержать среднегодовые темпы роста около 5%, КНР сможет обогнать уже в 2028 году США как крупнейшую экономику мира. Успехи китайской экономики опираются на сочетание выгод от рыночных преобразований с сохранением регулирующей роли государства. Именно руководство Компартии Китая, ведущая роль государства, поддержка собственных промышленных отраслей на фоне привлечения иностранных инвестиций создали предпосылки для успешного развития китайских предприятий в условиях международной конкуренции. Вместе с тем усиление централизованного партийного руководства в Китае не означает ограничения частного предпринимательства и сворачивания рыночных реформ. Пекин намерен продолжить ослабление административного контроля, передачу полномочий на низовые уровни, осуществление рыночных преобразований, развитие конкуренции и частной экономики, открытость внешнему миру. 1 ноября 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с предпринимателями заверил их, что на новом этапе преобразований частная экономика может стать лишь сильнее, но не слабее, она не только не может "покинуть сцену", но должна занять более широкую площадку.





Успешная борьба китайского народа под руководством Компартии с эпидемией коронавируса

Эпидемия коронавируса стала серьезной проверкой устойчивости китайской экономической и политической системы и ее способности поддерживать экономический рост в условиях кризиса. На раннем этапе эпидемии западные эксперты предрекали Китаю финансовый крах. По их мнению, эпидемия, якобы, заставит транснациональные компании ускорить вывод производственных цепочек за пределы страны, что приведет к обрушению мировых цен на сырье, разорвет сбытовые цепочки, окажет негативное влияние на политическую стабильность внутри страны.

Однако в течение двух месяцев Китай под руководством ЦК Компартии сумел взять ситуацию под контроль. Уже 23 февраля 2020 года Си Цзиньпин представил комплексную программу действий, объединяющую усилия по борьбе с эпидемией и меры по поддержке национальной экономики. Признав, что эпидемия коронавируса явилась самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения со времени образования КНР, китайский лидер призвал сконцентрировать все силы и ресурсы для того, чтобы организовать против коронавируса "народную войну", "тотальную" и "заградительную битву". При этом Си Цзиньпин заявил, что "знамя партии должно высоко реять на передовой борьбы против эпидемии".





Китайский лидер обратил внимание, что эпидемия затруднила работу традиционных отраслей промышленности, но вместе с тем создала новые возможности в сферах "умного производства", роботизированной доставки, онлайн-потребления и здравоохранения. В результате в Китае произошло быстрое проникновение электронных сервисов в те сферы, которые прежде не были популярны в Интернете, - виртуальные прогулки по улицам, изучение предлагаемых к продаже автомобилей и квартир, получение образовательных услуг. Снижение в период противоэпидемической изоляции населения продаж автомобилей, мебели, бытовой техники и объектов недвижимости сопровождалось ростом спроса на использование удаленного офиса, онлайн-покупок свежих продуктов, развитием комплекса услуг "Интернет + медицина + аптека". Китайские предприниматели начали адаптироваться к индивидуализации и диверсификации потребления с помощью Интернета, больших данных, искусственного интеллекта и других новых технологий.





Неожиданным последствием пандемии стал ажиотажный всплеск зарубежного спроса на произведенные в Китае медицинские товары, начиная от простых масок до высокотехнологичного оборудования. Увеличение экспортных поставок помогло стране сгладить внутренние экономические последствия эпидемии и накопить ресурсы для будущего развития.

В условиях режима изоляции многих стран мира Китай приобрел шанс стать движущей силой восстановления глобальной экономики, как это было после мирового финансового кризиса 2008 году, в результате чего страна стала второй экономикой мира после США.

Обострение китайско-американских отношений: причины и последствия





На развитие китайской экономики негативное воздействие оказывает политика президента США Д. Трампа, оказывающего нарастающий прессинг против Китая, включая постоянное повышение таможенных пошлин. Особое беспокойство Запада вызывает китайский опыт создания современной цифровой экономики, на основе которого Китая стремится стать мировым лидером в области высоких технологий.





По мнению китайских экспертов, американские требования не сводятся к заключению новых торговых соглашений. США в долгосрочной перспективе будут стремиться сдержать подъем КНР путем ограничения инновационных возможностей в сфере технологий, финансового давления и дестабилизации ситуации на китайской периферии.





Так, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй считает, что Китай представляет собой "наибольшую долгосрочную угрозу" для экономической жизнеспособности и национальной безопасности США. По словам К. Рэя, Китай стремится стать единственной мировой сверхдержавой любыми средствами, включающими в себя экономический шпионаж, хакерство, кражу интеллектуальной собственности, взяточничество, шантаж. Поэтому США, считает директор ФБР, будут привлекать Китай к ответственности и защищать инновации, идеи и образ жизни американского народа.





В то же время сами США действуют на международной арене, не стесняясь нечистоплотных приемов и методов. По словам министра иностранных дел РФ С. Лаврова, США вообще не видят для себя никаких "красных линий", преследуя без всякого дипломатического оформления одну простую цель - иметь возможность, иметь право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности.

Очередным проявлением произвольного притеснения неамериканских компаний явилось подписание 6 августа сего года президентом Д. Трампом указа, запрещающего через 45 дней частным лицам и компаниям США совершать сделки с мобильными приложениями TikTok и WeChat, а также с их китайскими материнскими компаниями, поскольку они якобы представляют угрозу национальным интересам США. Белый дом не остановило даже то, что весь управленческий персонал TikTok среднего и высшего звена, включая главного исполнительного директора, являются гражданами США, серверы этого сервиса находятся на территории США, центры обработки данных - в США и Сингапуре, а бизнес-команды полностью адаптированы под местную специфику. В компании трудится 1,5 тыс. американских граждан, планировалось создать еще 10 тыс. рабочих мест. Политика аудита и исходный код алгоритма открыты для общественности. По мнению МИД КНР, такие действия США в очередной раз доказывают, что так называемые "свобода" и "безопасность" являются лишь оправданием для "дипломатии цифровых канонерок". Ранее многочисленным атакам со стороны американского правительства подвергалась китайская компания Huawei.

Подобные действия США вызывают осуждение во многих странах мира, поскольку являются откровенным рэкетом по отъему чужого бизнеса, а также проявлением не только двойных стандартов, но и недобросовестной конкуренции.





По словам члена Политбюро ЦК КПК, главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, сотрудничество Китая и США приносит обоюдную выгоду, а вражда наносит вред и той и другой стороне, о чем свидетельствует как история, так и современность.

Казахстан - стратегический партнер Китая





Казахстан - единственное государство Центральной Азии, граничащее и с Китаем, и с Россией. Поэтому для Казахстана принципиально важно поддерживать добрососедские и дружеские отношения с указанными державами. Но Китай и Россия в настоящее время являются объектами нарастающего военно-политического, экономического и информационного давления со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку Белый дом считает Китай главным конкурентом в торгово-экономической сфере, а Россию - в военно-политической.

Поэтому не удивительно, что Вашингтон с нарастающей энергией стремится убедить население Казахстана и других стран Центральной Азии в угрозе экономической экспансии для региона со стороны Китая. Хотя на Западе располагают достоверной информацией, что Китай вовсе не является крупнейшим кредитором развивающихся стран. На постсоветском пространстве странами со "значительным преобладанием западных финансовых средств" являются Азербайджан, Армения и Туркмения, просто "преобладание финансовых западных средств" зафиксировано в Таджикистане и Узбекистане. Из $330 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поступивших в казахстанскую экономику из 120 зарубежных стран, основная часть (более 50%) приходится на страны Европейского союза. На долю же Китая приходится около $20 млрд ПИИ (5%). Для сравнения на Нидерланды приходится ПИИ в казахстанскую экономику в размере $90,4 млрд, на США - $48,4 млрд, на Швейцарию - $25,8 млрд и т.д.





К сожалению, нельзя исключать и того, что в горячих головах ряда американских политиков может созреть план по созданию разделительного барьера между Россией и Китаем в Центральной Азии, по аналогии с созданным кордоном между Россией и Европой. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия уже легли "кирпичиками" в указанную антироссийскую стену. На наших глазах осуществляется работа по втягиванию в этот процесс Белоруссии.





Нынешние лидеры стран Запада плохо знают собственную историю и, в частности, к чему могут привести последствия таких геополитических игрищ. В Европе уже создавался против СССР так называемый "санитарный кордон" в межвоенный период, с 1920 по 1939 годы. В результате такой близорукой политики была развязана Вторая мировая война, в ходе которой погибли десятки миллионов граждан почти всех европейских стран, которые или потеряли свою независимость, или превратились в сателлитов фашистской Германии.

15 апреля сего года министры обороны НАТО обсудили в формате видеоконференции вопросы борьбы с COVID-19. При этом, как ни странно, внимание участников форума альянса было сосредоточено на трех угрозах, не имеющих никакого отношения к пандемии: международный терроризм; военная угроза со стороны России; коронавирусная угроза Китая.

США усиленно запугивают население собственной страны и стран Европы следующей фейковой "страшилкой": дескать, Китай, успешно справившийся с коронавирусом, попытается захватить экономическое лидерство в мире, поскольку США и многие страны Запада, которые не могут обуздать COVID-19 опять же из-за зловредных козней Пекина, находятся в состоянии рецессии.





Со стороны американского президента не прекращаются попытки найти доказательства китайского происхождение COVID-19. В этом случае, угрожает Д. Трамп, США строго накажут Китай.





Позицию США поддерживают Великобритания, Германия, Австралия, другие их союзники. Так, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер 19 апреля сего года заявил, что необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19, поскольку ранее телеканал Foxnews сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник уханьской лаборатории. В ответ руководитель уханьской лаборатории Юань Чжимин заявил, что ни один сотрудник лаборатории не был заражен и они не проводят такие исследования. На этом фоне президент Д. Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Причем все прекрасно понимают, что COVID-19 - это лишь повод. Вашингтону не нравится независимая внешняя политика Китая и России, а также Ирана и КНДР.





В настоящее время основное внимание Китая сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где, на наш взгляд, и будет развиваться основное военно-политическое противостояние между Китаем, с одной стороны, США и их союзниками - с другой. В связи с этим для Пекина резко возрастает значение Казахстана, поскольку наш регион в случае обострения ситуации в АТР должен превратиться в надежный тыл для Китая.





Особая роль при этом отводится сухопутному варианту "Пояса и пути" - Экономическому поясу Шелкового пути через Казахстан (ЭПШП) по следующей причине. Главными торговыми воротами для Китая являются морские порты на побережье Тихого океана, через которые осуществляется 90% внешнеторгового оборота страны. Но Тихий, Индийский и Атлантический океаны контролируются военно-морскими силами США и их союзниками. Именно Казахстан, являющийся членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), может обеспечить безопасность прохождения грузов из Китая в Европу и страны Ближнего и Среднего Востока, и превратиться для Китая, таким образом, в своего рода "золотую калитку", ключ от которой не окажется в Вашингтоне.





Мировое сообщество с возрастающей тревогой наблюдает, что внешняя политика США все больше "коммерциализируется". Президент Д. Трамп открыто лоббирует интересы американского бизнеса, демонстрируя так называемый экономический национализм. И если раньше Вашингтон еще прикрывался лозунгами о защите демократии и прав человека, сейчас вся эта шелуха отходит на второй план. Например, госсекретарь США М. Помпео во время своего весеннего турне по нашему региону, представляя новую стратегию по Центральной Азии до 2025 года, прямо заявил, что страны, сотрудничающие с китайскими и российскими компаниями, подпадут под американские санкции. А те, которые будут дружить с американскими концернами, наоборот, получат удобные условия и хорошие возможности.





Вся история человеческой цивилизации показывает, что, если какое-либо государство желает испортить отношения с территориальным соседом в угоду третьей стране, ему это всегда выходит боком. Далеко за примерами ходить не надо, достаточно посмотреть на Украину или Грузию. Украина посчитала, что может дружить с США против России, тогда ее примут в Европейский союз и в НАТО и на нее прольется "золотой дождь". В результате страна находится в состоянии нескончаемого гражданского противостояния, население, расколотое по этническому и конфессиональному признакам, сократилось с 52 млн человек в 1991 году до 37 млн человек.

Таскать каштаны из огня" для США по примеру Украины попыталась Грузия, в результате страна находится в состоянии экономического и политического кризиса, потеряв Абхазию и Южную Осетию, народы которых добились независимости.

Так что любая попытка испортить отношения Казахстана со своими территориальными соседями под любым предлогом: защитой интересов третьих стран или внешним давлением - противоречит нашим интересам.





В своих попытках сорвать строительство Экономического пояса Шелкового пути, который проходит через Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР Вашингтон все активнее муссирует тему якобы гонений на мусульман в СУАР Китая. Но, извините, только в Синьцзяне действует 25 тыс. мечетей. Это больше, чем в США, Великобритании, Германии и Франции вместе взятых.

И вообще, если говорить о защите мусульман, не мешало бы вспомнить, что именно США и страны НАТО разрушили мировые центры ислама. В результате военных действий со стороны Запада разрушены Ирак, Сирия, Ливия, дестабилизирована ситуация в Египте, Тунисе, Йемене. Десятки, если не сотни тысяч мусульман в этих странах погибли, а миллионы стали беженцами. Как после этого можно говорить, что США защищают мусульман вообще и синьцзянских мусульман в частности? У Вашингтона на это просто нет морального права. Но нет и совести у тех, кто пытается заработать на этом!





Сейчас американцы учат весь мир, как надо соблюдать права человека и поддерживать демократию, но сами при этом демонстрируют совершенно обратное даже в собственной стране. Весь мир является свидетелем того, как более трех месяцев Вашингтон беспощадно подавляет сопротивление своих собственных граждан во многих городах страны.





Таким образом, Вашингтон будет стараться создать между Китаем и Россией режимы, во-первых, подконтрольные Вашингтону, а во-вторых, антикитайские и антироссийские. Уверен, что превращение Казахстана в новую "горячую точку" не соответствует интересам нашего народа. Особую бдительность нам необходимо проявлять, учитывая многолетний опыт США по устранению своих конкурентов путем "цветных революций".

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