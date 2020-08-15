Активы казахстанских банков выросли за год на 12,8%

Нур-Султан. 14 август. Kazakhstan Today - К июлю активы банков второго уровня (БВУ) РК достигли 28,59 трлн тенге - на 1,5% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 12,8% больше, чем год назад, передает Kazakhstan Today.

Десятка крупнейших по активам БВУ РК прибавила сразу 13,4% за год (и 1,6% за месяц), сообщает Ranking.kz

Абсолютный лидер по годовому росту среди ТОП-10 БВУ РК по активам - Сбербанк: сразу +33,7%, до 2,65 трлн тенге. Заметим, в месячной динамике банк также лидирует: +8,2% за июнь. В целом по объёму активов Сбербанк занимает второе место среди БВУ РК после Народного банка.

На втором месте по годовому росту Kaspi Bank: плюс 29,9%, до 2,48 трлн тенге. Далее идут государственный Жилстройсбербанк (+28,5% за год), Ситибанк Казахстан (+16,9%) и Jysan Bank (+16,5%).

Ссудный портфель БВУ РК также увеличился в годовой динамике - плюс 9,9%, до 14,99 трлн тенге, - однако за месяц просел на 0,5%. Соотношение ссудника к активам по итогам июня составляет 52,4%.

Среди пятёрки банков с наибольшим ростом активов за год в плюсе по объёмам кредитования все, кроме Ситибанка (минус 0,02%). В то же время за кризисный "коронавирусный" июнь портфель займов нарастили лишь три банка из этой пятёрки: Сбербанк прибавил 1,5%, до 1,52 трлн тенге; Kaspi Bank - 0,4%, до 1,39 трлн тенге; Жилстройсбербанк - 3,5%, до 1,09 трлн тенге.

Одним из приоритетных сегментов кредитования для банков остаётся потребительское кредитование населения. Заметим, на фоне общего сокращения ссудного портфеля банков потребительские займы выросли на 1,1% за месяц (и сразу на 13,7% - за год).

В то же время в рассматриваемой пятёрке БВУ потребительские займы выдают лишь три банка: Сбербанк, Kaspi Bank и Jysan Bank. Жилстройсбербанк специализируется на системе жилстройсбережений и ипотечном кредитовании, а Ситибанк в принципе не работает с физическими лицами.

Наиболее низкая ставка для беззалогового потребительского займа на любые цели среди рассматриваемых БВУ РК у Сбербанка - от 0,1% (ГЭСВ - от 19,5%). У Jysan Bank базовая годовая ставка - 18% (ГЭСВ - 22,1%). Kaspi Bank не указывает ставки. Для сравнения: средняя ставка по ТОП-10 БВУ РК - 15,1%, ГЭСВ - 25%. Средняя базовая ставка в целом по сектору - 17,3%, средняя ГЭСВ - 25,9%.

Максимальный срок кредита - у Сбербанка (60 месяцев), далее идёт Kaspi Bank (48 месяцев). У Jysan Bank максимальный срок - 36 месяцев. Для сравнения: максимальный срок займа в среднем по банковскому сектору - 56 месяцев.

Максимальную сумму предлагает Сбербанк - до 6 млн тенге. Kaspi Bank даёт в кредит всего до 1 млн тенге, Jysan Bank - до 2,5 млн тенге. Для сравнения: максимальная сумма в среднем по банковскому сектору - 5 млн тенге.

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