Евразийский банк за 2019 год получил 4,492 млрд тенге чистой прибыли

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - Чистая прибыль АО "Евразийский банк" по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 4 млрд 492 млн 113 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Согласно консолидированным результатам деятельности банка и его дочерних организаций за 12 месяцев 2019 года, совокупные активы банка увеличились до 1 трлн 057 млрд тенге, обязательства - снизились до 958 млрд тенге.

Собственный капитал составил 98 млрд 838 млн тенге по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Операционный доход банка вырос на 25% с 72,9 млрд тенге до 91,6 млрд тенге. Количество клиентов, сделавших свой выбор в пользу Евразийского банка, выросло на 20% и приблизилось к 4 млн человек. Отношение затрат к доходам (cost to income) снизилось с 44,4% до 38,7%. Капитализация банка выросла: К1 - с 9,5% до 10%, К2 - с 23,8% до 26,2%. Доля высоколиквидных активов на балансе банка на конец 2019 года составила 31,8% и поддерживается более этого уровня по сей день. Агентство Moody’s присвоило банку рейтинг B2", - сообщили в банке.

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