Импортозамещение - отличная возможность для казахстанских производителей - Смаилов

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил шестую ежегодную выставку казахстанских производителей Ulttyq Onim - 2022, открывшуюся сегодня в Нур-Султане, и обратился с приветственным словом к ее участникам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы правительства, одним из наиболее перспективных направлений для предпринимателей становится импортозамещение. Только в обрабатывающей промышленности доля импорта в прошлом году составила 38 млрд долларов, сообщает пресс-служба главы правительства.





Это отличная возможность для казахстанских производителей развивать свой бизнес и инвестировать в производство новых товаров. На сегодня правительством уже сформирован пул из 717 инвестиционных проектов, из которых 286 - это импортозамещающие проекты на сумму 9,9 трлн тенге", - сказал Смаилов.

По его словам, в этом году планируется реализовать 165 проектов на сумму 1,7 трлн тенге. Вокруг каждого такого проекта будет развиваться пояс из компаний малого и среднего бизнеса.

Также принят закон по регуляторной политике в сфере предпринимательства, который позволит снизить административную нагрузку на бизнес.

Правительство продолжает работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса и ликвидации рыночных монополий. Упрощается доступ отечественных компаний к закупкам квазигосударственного сектора", - заявил Смаилов.

Он также отметил, что объявленный главой государства мораторий на проверки субъектов малого и микробизнеса положительно сказался на легкости ведения бизнеса.



