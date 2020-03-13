Избран председатель совета директоров дочернего банка АО "Сбербанк России"

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Тимур Козинцев избран председателем совета директоров дочернего банка АО "Сбербанк России", передает Kazakhstan Today.

Соответствующее решение принято советом директоров банка. Ранее, в феврале 2020 года Тимур Козинцев был назначен руководителем блока "Sberbank International" в должности старшего вице-президента ПАО Сбербанк, говорится в сообщении банка на KASE.

Сбербанк в Казахстане сегодня является лидером по эффективности среди локальных банков. Мы одни из лучших на рынке по качеству активов и вторые по объему выданных кредитов - это хороший результат. Сбербанк идет в ногу со временем, и сегодня перед командой Сбербанк Казахстан стоят новые амбициозные цели по развитию digital и построению экосистемы. Уверен, что вместе мы добьемся успеха", – отметил Тимур Козинцев.

Тимур Козинцев пришел в Сбербанк в 2013 году и отвечал за интеграцию DenizBank (Турция) в группу "Сбербанк". С 2015 года в качестве CRO и члена правления занимался развитием системы управления рисками DenizBank. Последние два года сопровождал сделку по продаже дочернего банка в Турции.

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