Камалов покидает пост председателя правления Сбербанка Казахстана

Алматы. 5 декабря. Kazakhstan Today - В начале 2020 года председатель правления Сбербанка Казахстана Александр Камалов переходит на работу в рамках группы Сбербанка в Россию, сообщили в пресс-службе банка, передает Kazakhstan Today.

По данным банка, Александр Ильясович работает в системе Сбербанка с 1995 года. Свою карьеру в банке он начинал с специальности инспектора отдела ценных бумаг и достиг позиции первого заместителя председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России. В дочерний банк в Казахстане Александр Камалов приехал в 2008 году на должность первого заместителя председателя правления. А в сентябре 2012 года он возглавил Сбербанк Казахстана на посту председателя правления ДБ АО "Сбербанк".

"Семь лет назад мне доверили честь стать во главе дочернего банка Сбербанка в Казахстане. На тот момент перед дочерним банком стояли весьма сложные и амбициозные цели, и думаю, что за минувшие годы Сбербанк Казахстана сумел их достичь и добиться высоких результатов. Нам удалось стать вторым крупнейшим банком страны, значительно увеличить инвестиции в экономику РК, внедрить инновационные решения в банковских процессах и начать работу по созданию экосистемы Сбербанка в Казахстане. Мы заканчиваем 2019 год с рекордными экономическими показателями успешности и прибыльности. Все развивается, и в качестве поступательного развития моей карьеры я перехожу на работу в Российскую Федерацию. От своего имени хочу поблагодарить всю команду банка за многолетнюю эффективную работу!" - отметил Александр Ильясович.

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет работает на финансовом рынке Казахстана. По состоянию на 1 сентября 2019 года занимает 2-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.

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