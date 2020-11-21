Новый мобильный оператор появился в Казахстане

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Jysan Bank и "Мобайл Телеком-Сервис" запускают мобильную связь Jysan Mobile, передает Kazakhstan Today.

Виртуальная мобильная связь (MVNO) Jysan Mobile запускается на базе сети Tele2/ALTEL и будет доступна абонентам по всему Казахстану в зоне покрытия оператора. Техническим интегратором проекта выступило АО "KazTransCom".

Запуск первого в сети Tele2/ALTEL виртуального оператора станет важным шагом для развития мобильного рынка РК. Концепция MVNO - это прежде всего создание экосистемы связи и услуг партнёра, отвечающей потребностям и духу той или иной аудитории", - сообщил генеральный директор ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" Роман Володин.

Для всех абонентов Jysan Mobile действует единый тарифный план стоимостью 3300 тенге сроком на 30 дней. Тарифный план позволяет бесплатно обменивать доступные минуты, трафик и SMS между собой и включает три варианта преднастроенных комбинаций: "Стандарт" (120 минут, 50 SMS, 12 Gb), "Для звонков" (160 минут, 50 SMS, 8Gb), "Для Интернета" (80 минут, 50 SMS, 16 Gb). Абоненты, подключенные к данному тарифному плану, могут совершать безлимитные звонки внутри сети Jysan Mobile и получают безлимитный доступ в мессенджер WhatsApp.

Также предусмотрена возможность подключения дополнительных пакетов минут и интернет-трафика, и услуг международного роуминга.

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