В Акмолинской области невестка тайно оформила онлайн-заём на имя свекрови

Кокшетау. 26 октября. Kazakhstan Today - В Зерендинском районе в местный отдел полиции с заявлением обратилась 53-летняя женщина. По ее словам, 29 мая на ее имя неизвестные лица оформили онлайн-заём на сумму 75 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, в результате на все имущество женщины наложили арест. Кроме того, были заблокированы и денежные счета.

По данному факту в полиции начали досудебное производство по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские установили 20-летнюю женщину, проживающую в Нур-Султане. Подозреваемая оказалась снохой пострадавшей. В мае она гостила у родных мужа и имела доступ ко всем документам пожилой женщины. Когда ей срочно понадобились деньги, решила оформить онлайн-заём, но забыла погасить задолженность и не думала, что все обернется так серьезно.

Сотрудники полиции отмечают, что, к сожалению, данный случай не единичный в области. С начала года в полицию обратились более 300 граждан по аналогичным фактам.

Ранее сообщалось, что в Таразе лжесотрудники банков обманывают горожан. Они звонят потенциальным клиентам и пугают якобы взломом их личной карты, при этом просят все деньги перевести на другой счёт.

Две сестры из Алматинской области подозреваются в организации пирамидного чата.

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