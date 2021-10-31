Экс-главе управления Минэнерго вынесен приговор

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Бывшего главу управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы приговорили к 8 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает агентство "Хабар", экс-чиновника арестовали в прошлом году по подозрению во взяточничестве. Чиновник участвовал в коррупционной схеме по распределению газа и неоднократно получал взятки от представителей газосетевых организаций. Общая сумма взяток составила 6,3 млн тенге.
Как позже было установлено, некоторые регионы в Казахстане получали больше голубого топлива, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. По версии следствия, Нурбек Амангельдыулы был причастен к внесению заведомо ложных сведений в заявки. В то время он возглавлял одно из управлений министерства".
Свой срок Амангельдыулы будет отбывать в учреждении минимальной безопасности.