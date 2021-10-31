Экс-главе управления Минэнерго вынесен приговор

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НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В СМИ и социальных сетях распространяются сведения о затягивании сроков расследования уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова якобы в связи с отсутствием у следствия доказательств его вины. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и направлена на формирование у общественности ошибочного представления о текущей ситуации", - сообщила официальный представитель АФМ Гаухар Сапарбаева.

Она отметила, расследование уголовного дела агентством завершено еще 7 июля 2021 года, о чем общественность неоднократно информировалось. Гаухар Сапарбаева добавила, что с этого времени сторона защиты ознакамливается с материалами уголовного дела.

И только после этого дело может быть направлено в суд для рассмотрения по существу. Вопрос о виновности или невиновности подозреваемого должен быть разрешен исключительно судом", - сказала представитель АФМ.

Ранее сообщалось, что Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 ноября.

Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.

Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.