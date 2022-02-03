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В Нур-Султане задержали мародера, похитившего оружие из охотничьего магазина в Алматы

02.02.2022, 09:53 13746
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Полицейские в Нур-Султане задержали 40-летнего уроженца Жамбылской области, который подозревается в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ночь с 5 на 6 января мужчина и его подельники проникли в помещение охотничьего магазина, откуда похитили имущество и оружие. Чтобы скрыться от уголовного преследования и не быть задержанным правоохранительными органами, 20 января он приехал в столицу на поезде. За это время подозреваемый в мародерстве успел устроиться на работу и проживал в общежитии, где снимал комнату", - сообщили в полиции

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан по месту жительства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанный передан сотрудникам полиции департамента полиции города Алматы.

 

новости по теме

Транспортные полицейские задержали мародеров, участвовавших в нападениях на оружейные магазины в Алматы

02.02.2022, 20:31 5191
Транспортные полицейские задержали мародеров, участвовавших в нападениях на оружейные магазины в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 2 ФЕВРАЛЯ -30 января сотрудники департамента полиции на транспорте задержали 35-летнего жителя Алматинской области, который в ходе массовых беспорядков в Алматы совершил нападение на оружейный магазин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы транспортной полиции МВД Онала Бекиева, у подозреваемого изъяты 6 единиц огнестрельного оружия, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к расследуемым преступлениям. 

 
Аналогичное задержание имело место 1 февраля. Полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, который 5 января со своим знакомым принимали активное участие в массовых беспорядках в Алматы. 
 

В тот же день подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили 7 единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту Алматы. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования", - резюмировал генерал-майор полиции.

 
Подозреваемые взяты под стражу, принимаются меры к задержанию их соучастников.
 

Схрон с огнестрельным оружием обнаружен в Таразе

02.02.2022, 13:21 11536
ТАРАЗ. 2 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники управления полиции Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий обнаружили спрятанное огнестрельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе специальных мероприятий изъяты автомат Калашникова, травматический пистолет Streamer, 1 единица боеприпасов и светошумовая граната. Назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщил начальник управления полиции Тараза Асылхан Заурбеков. 

 
 
В полиции напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы, на одной из квартир в микрорайоне "Шанырак-2", были задержаны четверо граждан, у которых изъяты оружие, гранаты и спецсредства. 
 

В Талдыкоргане полицейские нашли выброшенный пистолет

01.02.2022, 21:01 21261
В Талдыкоргане полицейские нашли выброшенный пистолет
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ - По фактам массовых беспорядков и мародерства органами внутренних дел проводятся досудебные расследования, осуществляется сбор и анализ доказательств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские, производя осмотр окрестностей населенных пунктов, находят и изымают похищенное оружие, сообщает Polisia.kz
 
20 января оперуполномоченные УП Талдыкорган на пустыре по одной из улиц областного центра обнаружили боевой пистолет Макарова и обойму. По найденному оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

В Нур-Султане задержали подозреваемого в краже из торгового павильона

01.02.2022, 20:44 21856
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В полицию поступило два заявления от жителей города по факту кражи денег из торговых павильонов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали 18-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба департамента полиции столицы.
 
Установлено, что путем отжатия пластикового окна павильона "Донер" по улице Абая злоумышленник ночью проник в киоск и похитил с прилавка напитки, деньги из кассы и ящика для пожертвований. Аналогичным способом он проник в павильон другой донерной по улице аль-Фараби, где похитил 120 тысяч тенге.
 
По факту кражи проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. 
 
Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.
 

Совершившего в России изнасилование гражданина Кыргызстана задержали в Экибастузе

01.02.2022, 19:41 23286
ПАВЛОДАР. 1 ФЕВРАЛЯ - В региональном департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что к экстрадиции готовят мужчину, который находился в федеральном и межгосударственном розыске по факту изнасилования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генеральной прокуратурой РК удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче мужчины 1993 года рождения для привлечения к уголовной ответственности по статье 131 часть 2, пункт "а" УК РФ. По версии следствия в 2012 году компания молодых людей после изнасилования девушки скрылась с места преступления, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Центральный районный суд Читы Забайкальского края завел розыскное дело и заочно избрал меру пресечения - заключение под стражу.
 
В конце ноября 2021 года мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции Экибастуза. С декабря 2021 года арестованный находится в следственном изоляторе Павлодара.
 
В ближайшее время мужчину отправят в Российскую Федерацию. Дальнейшую его судьбу определит суд.
 

Семейная пара под видом потребительского кооператива создала финпирамиду

01.02.2022, 09:40 29886
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области задержана семейная пара, создавшая финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива "Елимай 2019", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В отношении подозреваемых по факту создания финансовой пирамиды расследуются уголовные дела по статье 217 УК РК как в Алматинской области, так и в других регионах. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.
 
По данным ведомства, в настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших. 
 

Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше. В этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: проспект Отеген-батыр - улица Батталханова 11А или связаться по телефону +7 (727) 251-71-06", - добавили в пресс-службе.

 

Столичные полицейские задержали, находящегося в международном розыске мошенника

31.01.2022, 19:49 43366
Столичные полицейские задержали, находящегося в международном розыске мошенника
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Столичными полицейскими задержан находящийся в международном розыске за мошенничество заместитель директора ТОО Nur-AvtoKz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
C сентября 2021 года в полицию обратилось порядка 280 жителей столицы, о том, что руководители компании обманным путем завладели их деньгами и автомашинами, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
Установлено, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договора, о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб, нанесенный клиентам составил свыше 3 миллиардов тенге.
 
Столичным департаментом полиции по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 ч.4 УК РК.
 
В ходе досудебного расследования, обвиняемый в мошенничестве, 35-летний директор ТОО с октября 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В отношении него решением следственного суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
 
Столичными полицейскими при проведении розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан и водворен в ИВС Актау. Проводится расследование.
 
Напомним, 5 октября 2021 года в Нур-Султане по подозрению в мошенничестве задержан директор автоцентра Nur-AvtoKz.
 

Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ

31.01.2022, 19:09 43706
Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. 31 ЯНВАРЯ - Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе", сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Департаментом расследуется уголовное дело в отношении руководства АО "СПК "Актобе" и других лиц", - сообщает газета "Диапазон" со ссылкой на ведомство.

 
По информации издания, "фамилии фигурантов и по какой статье уголовное дело, борцы с коррупцией пока не сообщают. Остается только предполагать".
 
Ранее сообщалось, что в феврале на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan члены совета обсудили ситуацию, сложившуюся в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе". Порядка 700 млн тенге - это объем долгов корпорации, а еще почти 1,5 млрд тенге - просроченная дебиторская задолженность. Вдобавок - выдача беспроцентных займов, которые признаны бесполезными финансовыми операциями как для самой корпорации, так и для экономики области. Со стороны СПК "Актобе" отсутствовал контроль и не принимались системные меры по своевременному возврату выделенных заемных средств и полной реализации инвестированных проектов. 
 

Интересно, а о чем вообще думало руководство СПК? Вели себя как благотворительный фонд, раздавали деньги направо и налево, а как теперь их вернуть, кто будет за это отвечать?! Сомнения вызывает и деятельность индустриальной зоны "Актобе". Из бюджета области им дали почти 5 млрд тенге, они их успешно освоили, а создали лишь 5 производств на 300 рабочих мест. И где контроль со стороны акимата области?" - задал вопрос председатель РОСПК Омархан Оксикбаев. 

 

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