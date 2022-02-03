В Нур-Султане задержали мародера, похитившего оружие из охотничьего магазина в Алматы

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Полицейские в Нур-Султане задержали 40-летнего уроженца Жамбылской области, который подозревается в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ночь с 5 на 6 января мужчина и его подельники проникли в помещение охотничьего магазина, откуда похитили имущество и оружие. Чтобы скрыться от уголовного преследования и не быть задержанным правоохранительными органами, 20 января он приехал в столицу на поезде. За это время подозреваемый в мародерстве успел устроиться на работу и проживал в общежитии, где снимал комнату", - сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан по месту жительства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанный передан сотрудникам полиции департамента полиции города Алматы.