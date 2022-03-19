В Костанае экс-полицейский получил тюремный срок за убийство

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КОСТАНАЙ. 18 МАРТА - В Костанае бывшему полицейскому вынесен приговор за убийство стоматолога, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор в отношении Руслана Клышева", - сообщает alau.kz .

По информации издания, ему назначено девять лет с отбыванием в колонии с максимальным режимом безопасности.

Согласно материалам, конфликт между бывшим полицейским Русланом Клышевым и стоматологом Ермеком Омаровым произошел в прошлом году в ночь с 7 на 8 марта.

Перепалка развернулась в чате, а продолжилась недалеко от дома Руслана Клышева, который выстрелил в Ермека Омарова из ружья. Омаров погиб", - уточняет издание.