Антикор: лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ИЮЛЯ - В Северо-Казахстанской области по делу об убийстве сельчанки, собиравшей ягоды в поле, задержан участковый инспектор полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Sputnik.kz , 51-летняя жительница Жамбылского района скончалась в результате огнестрельного ранения. По подозрению в причинении смерти задержан 65-летний односельчанин - житель станции Бауманская.

Как следует из первоначальной версии следствия, женщина собирала ягоды в поле. В это время ее односельчанин охотился в поле с винтовкой. Якобы он заметил движение в зарослях и, решив, что это грачи, нажал на курок. Подойдя ближе, он увидел, что ранил женщину. Испуганный пенсионер сообщил о происшествии участковому в ближайшее село, после чего был задержан и помещен в СИЗО. Он во всем сознался, в показаниях написал, что выбросил оружие в озеро.

Женщина же скончалась от острой потери крови при доставлении в районную больницу.

Как рассказал корреспонденту Sputnik.kz сын убитой, его мама позвонила подруге и смогла сказать, что в нее стреляли из белой машины, но место указать не успела. После этого ее бросились искать родные и односельчане. Один из сельчан, приехав на то место первым, застал там напуганного старика и участкового, стоявшего рядом с истекающей кровью женщиной. В больницу женщину, по словам сына, никто везти не спешил, скорую тоже не вызвали. И от пенсионера, и от участкового, по словам очевидцев, исходил сильный запах спиртного.

Проведя собственное расследование, родные погибшей выяснили, что в тот день участковый и пенсионер выпивали вместе, а потом решили поохотиться. Они уверены, что в поле стрелял именно участковый, так как пенсионер из-за плохого зрения с охотой завязал много лет назад, говорится в статье.

Там человек был раненый, они могли сразу оказать первую помощь, возможно, она бы осталась жива. Но они этого не сделали. Они застрелили и поехали следы заметать. Оружие спрятали, гильзы, патрон спрятали. Потом только приехали туда, сделав все так, будто участковый ни при чем и сам прибыл на место только вот", - считает сын погибшей.

Родные погибшей требуют правосудия, они хотят, чтобы расследование взяли под контроль в Генеральной прокуратуре.

По данным Sputnik.kz, полицейского сначала уволили, а позже задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 65-летний односельчанин потерпевшей, действия которого квалифицированы по статьям 104, часть 1 (причинение смерти по неосторожности), 287, часть 3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кроме того, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 370, часть 4, УК (бездействие по службе) задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района", - проинформировали в пятницу в областной прокуратуре.

По данным прокуроров, предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции, находился рядом с лицом, совершившим причинение смерти по неосторожности, но не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей, по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит. Следственным управлением департамента полиции области по уголовным делам проводятся следственно-оперативные мероприятия, назначены судебные экспертизы, окончательная квалификация деяний подозреваемых лиц будет дана по результатам расследования. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области", - заключили в прокуратуре.

В пресс-службе департамента полиции также сообщили, что в отношении участкового управлением местной полицейской службы совместно с управлением собственной безопасности проводилось служебное расследование.

В отношении участкового инспектора полиции ОП Жамбылского района управлением местной полицейской службы совместно с управлением собственной безопасности ДП СКО проведено служебное расследование, по результатам которого решением дисциплинарной комиссии ДП СКО участковый инспектор ОП Жамбылского района 19 июля 2022 года уволен из органов внутренних дел за нарушение служебной деятельности и норм Этического кодекса государственных служащих", - прокомментировали в полиции, заключив, что расследование уголовного дела передано в следственное управление ДП СКО.