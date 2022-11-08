Дело в отношении экс-руководителей КНБ передано в суд

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой РК по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статьи 362 УК)", - сообщили в Генпрокуратуре.
Кроме того, "Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) за насильственный захват власти (часть 3 статьи 179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статьи 362 УК). Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) по различным частям статьи 362 УК".
Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно", - отметили в Генеральной прокуратуре.
Напомним, 8 января текущего года стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.