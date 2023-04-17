Почти миллиард тенге и 14 квартир: в Талдыкоргане задержали главбуха отдела образования

У задержанной обнаружили ключи от 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник и ювелирные изделия

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Талдыкорган. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане сотрудники Антикоррупционной службы задержали главного бухгалтера городского отдела образования. В ходе обыска у женщины обнаружили сумму в размере почти 1 миллиарда тенге.





У 48-летнего бухгалтера антикорровцы нашли почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте, сообщает телеканал "Хабар 24".





Кроме того, были изъяты документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.





В областной Антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела городского образования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере.





Виновные лица задержаны и водворены в ИВС. Следствие продолжается.



