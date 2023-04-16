15.04.2023, 12:15 17811
Хищения более чем на 750 млн тенге совершили чиновники отдела образования в Талдыкоргане
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области задержаны чиновники отдела образования Талдыкоргана, на систематической основе похищавшие бюджетные деньги.
Задержание подтвердили в прокуратуре Жетысуской области. Злоумышленники на протяжении нескольких лет перечисляли бюджетные средства лицам, фактически не работающим в сфере образования.
Только в декабре прошлого года сотрудники отдела образования похитили через школы Талдыкоргана более 750 млн тенге. Системные хищения выявили сотрудники Антикоррупционной службы.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными более 700 миллионов тенге, 500 тысяч долларов США и дорогостоящие ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества, дорогие автомашины, принадлежащие фигурантам дела. Виновные лица задержаны и водворены в ИВС", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее "Хабар" сообщал о многомиллионных хищениях в школах Кызылординской области.
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15.04.2023, 13:22 16316
Убившей трехлетнего ребенка няне вынесли приговор
Женщина получила 10 лет лишения свободы
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Талдыкорган. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Избившей до смерти трехлетнего ребенка няне вынесли приговор в Талдыкоргане.
С учетом смягчающих вину обстоятельств - отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевшего и отсутствие отягчающих вину обстоятельств - суд назначил подсудимой 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе суда области Жетicу.
По информации сайта Tengrinews, преступление произошло осенью 2022 года в Жетысуской области.
Трехлетний малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать детей рассказала, что 12 сентября ей позвонила няня и сообщила, что ребенок себя плохо чувствует. Малыша отвезли в больницу, где он и скончался. Врачи обнаружили на теле малыша множественные повреждения и диагностировали тяжелую травму головы", - сообщает сайт.
По словам матери ребенка, она задолжала няне оплату, поэтому женщина не отдавала ей детей.
А когда няня сообщила, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках, на нем живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате", - рассказала мать погибшего ребенка Мадина Таукенова.
В рамках следствия было установлено, что ребенок подвергался избиению неоднократно.
Случаи жестокого обращения с детьми со стороны воспитателей и нянь - как в частных детсадах, так и в государственных не редки в Казахстане.
Так, в Алматинской области няню подозревают в смерти двухлетнего малыша.
В Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне. На теле ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения. В смерти девочки подозревают ее няню.
В Капшагае няню частного детсада обвинили в рукоприкладстве.
Также в Караганде грубое обращение с ребенком в детсаду попало на видео.
14.04.2023, 20:34 33061
В Туркестанской области школьника подозревают в убийстве девушки
Фото: пресс-служба МВД РК
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Туркестан. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки, тело которой обнаружено 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый - учащийся 11-го класса. Он задержан и взят под стражу.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.
Напомним, в Алматы обезглавили женщину. Полиция ищет убийцу.
В Актобе с помощью видео с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить подозреваемого в зверском убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына.
Житель Павлодарской области зарезал мать и пытался покончить с собой.
14.04.2023, 08:14 44796
В Жамбылской области изъяли крупную партию трамадола
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области проведена специальная операция по перекрытию канала поставки синтетических веществ. В результате специальных мероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района.
В ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате обнаружено и изъято 3430 штук трамадола, 90 штук самнола, 138 штук тропикамида. Всего 3430 таблеток, 514 гр 5 мг. синтетических веществ. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 296, часть 4, Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Задержанный дал признательные показания", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Введение синтетических наркотиков в правовое поле позволило своевременно пресекать их оборот. В марте этого года постановлением правительства РК трамадол внесен в список наркотических веществ. В стране это первый факт изъятия особо крупной партии психоактивного вещества "трамадол" после внесения данных изменений", - сообщил начальник управления по борьбе с наркотиками области Алим Бажикбаев.
13.04.2023, 19:49 57666
В пригороде Семея под фундаментом дома обнаружили схрон оружия и боеприпасов
По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится
Фото: пресс-служба МВД РК
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Семей. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Под фундаментом недостроенного дома в одном из дачных массивов в пригороде Семея обнаружено гладкоствольное двуствольное ружье (обрез), автомат АК-103, пистолет "Астра" и 104 патрона, сообщает пресс-служба МВД РК.
По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.
В конце марта схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в Жетысуской области.
22 марта схрон с большим количеством патронов обнаружили в одном из парков отдыха в Талдыкоргане.
15 марта в одном из заброшенных зданий - бывшем районном потребительском складе Меркенского района Жамбылской области найден схрон оружия и боеприпасов.
13.04.2023, 19:40 58336
В Алматинской области до смерти избили подростка
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Кегенского района, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, 2006 ода рождения, тело которого 11 апреля обнаружено вдоль реки внутри села Саты в Алматинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Данный факт зарегистрирован в районной полиции по части 3 статьи 106 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.
Подозреваемый водворен в ИВС.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
13 марта в управление полиции Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения его сыну. На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.
До состояния комы избили мужчину подростки в Алматинской области. Подозреваемых задержали. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. О причинах избиения не сообщается.
13.04.2023, 13:22 63811
Виновный в массовом убийстве в казанской гимназии получил пожизненный срок
Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски
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Казань. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы.
Ранее в ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 миллионов рублей, информирует РИА Новости.
Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски.
По версии следствия, Галявиев стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью).
Напомним, в мае 2021 года, 19-летний бывший ученик гимназии № 175 убил семерых детей и двух учительниц.
13.04.2023, 13:14 64366
В ФСБ России назвали организатора теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский
Теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура
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Москва. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Теракт, в котором погиб военкор Максим Фомин (работал под псевдонимом Владлен Татарский), организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции за рубежом.
Убийство вместе с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через службу доставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
Установлено, что Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии, а после теракта 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Его готовятся объявить в международный розыск.
По данным издания, Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России) Леонида Волкова и Ивана Жданова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).
Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца. Полиция опубликовала видео допроса подозреваемой.
12.04.2023, 20:45 81651
В Астане украли металлические урны стоимостью более 750 тысяч тенге
Украденное преступники сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию поступило сообщение от одного из столичных ТОО по факту кражи металлических урн стоимостью более 750 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
По данному факту сотрудниками УП района Байконыр проводится досудебное расследование в отношении двух жителей столицы в возрасте 30 и 41 года, последний из которых был ранее судим за грабеж. Третий фигурант дела в розыске.
Как выяснилось, мужчины днем проникли на территорию теплицы, принадлежащей ТОО. Обнаружив 44 кованные урны, воспользовались тем, что территория в "слепой" зоне охранников, переправил мусорные баки через забор. Украденное они сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.
Задержанные дали признательные показания, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Нарушители водворены в ИВС ДП.
Кроме того, в отношении владельца металлоприемника возбуждено сразу два административных производства.
В январе с территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане.
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