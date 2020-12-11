Число обманутых финансовыми пирамидами превысило 17 тыс. человек

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Число обманутых финансовыми пирамидами перевалило за 17 тысяч человек, передает Kazakhstan Today.

В Актобе завершилось расследование громкого дела вокруг финансовых пирамид. В общей сложности по нему проходят 50 подозреваемых. 33 из них - под стражей. У остальных - домашний арест или подписка о невыезде. Еще шестеро находятся в международном розыске, сообщает телеканал КТК

В деле фигурируют сотрудники сразу четырех сомнительных организаций: ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Еstate Ломбард", "Выгодный заем" и "Нур-Али Капитал". Им вменяют по несколько статей: создание и руководство финансовой пирамидой, незаконная банковская деятельность, создание и руководство ОПГ, а также мошенничество в особо крупном размере. А число потерпевших перевалило уже за 17 тысяч человек. При этом следователи говорят, что новые заявления в полицию продолжают поступать. Поэтому точный ущерб пока назвать не могут. Неизвестно и когда дело передадут в суд. Сейчас с ним знакомятся подозреваемые и их адвокаты. Из-за больших объемов это может занять не один месяц.

Основные организаторы из города Актобе, Актюбинской области, поэтому большинство свидетелей и потерпевших из города Актобе. Поэтому местом расследования был определен город Актобе, то есть все уголовные дела были соединены в одно производство", - сказал старший следователь следственного департамента МВД РК Жанболат Абдраемов.

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