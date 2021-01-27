В Алматинской области 19-летний парень взял микрокредит на имя матери своей девушки

Талдыкорган. 26 января. Kazakhstan Today - 25 января в дежурную часть Каратальского РОП обратилась 37-летняя жительница Уштобе с заявлением о том, что втайне от нее на ее имя в июле 2020 года был взят микрокредит на 50 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статье 190 УК РК "Мошенничество", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , был задержан 19-летний горожанин, который рассказал, что при содействии дочери потерпевшей, представившей копию удостоверения матери, через Интернет, оформил на ее имя микрокредит. Кредит был взят для совместного проживания в Алматы. Молодые планировали там устроиться на работу и погасить долг. Но впоследствии отношения у них разладились и пара рассталась. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято законное процессуальное решение.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, аналогичный случай был зарегистрирован в сентябре, когда павлодарец оформил на друга без его ведома 14 кредитов. Ранее мошенник оформил микрокредиты на трех жительниц Нур-Султана.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в декабре 2020 года провело мониторинг рекламной деятельности финансовых и иных организаций, взаимодействующих с населением, на предмет возможности мошеннических и других незаконных действий и вынесло в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов 30 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 5,7 млн тенге и 9 письменных предписаний.

В Казахстане с 1 января вводится лицензирование микрофинансовой деятельности с целью регулирования данной сферы, защиты граждан и снижения рисков мошенничества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства