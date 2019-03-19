Находившегося в розыске с 2011 года криминального авторитета задержали в Алматы

Бишкек. 18 марта. Kazakhstan Today - В Алматы задержали члена организованной преступной группировки, находившегося в международном розыске с 2011 года, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане задержан находившийся в международном розыске, неоднократно судимый уроженец Чуйской области. В марте 2019 года в Алматы сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД Кыргызской Республики совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Алматы (Республика Казахстан) проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание ранее неоднократно судимого А.Б., 1971 года рождения, находившегося в международном розыске по линии Интерпола", - сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По данным Службы криминальной милиции, задержанный состоит на оперативном учете МВД КР как активный член одной из организованных преступных группировок. Он находился в международном розыске по уголовному делу по статьям "Организация преступного сообщества, организации", "Вымогательство" УК Кыргызской Республики (старый кодекс).

А.Б. ранее неоднократно судим за грабеж, разбой, хищение в особо крупном размере, незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия, похищение человека, вымогательство, имеет большой авторитет в криминальном мире, ранее имел криминальный статус "смотрящий". Разыскивался с августа 2011 года.

В ведомстве пояснили, что перед задержанием сотрудники УБОП СКМ МВД Кыргызской Республики получили оперативную информацию, что указанный фигурант, используя незаконно выданный паспорт Республики Казахстан, скрывается на территории Алматы. Задержание произошло 8 марта, А.Б. заключен под стражу.

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