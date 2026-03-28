В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет

Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении трех подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.





По данным СМИ, на скамье подсудимых бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.





В суде проинформировали, что один из подсудимых организовал изготовление подложных документов и незаконно завладел 100-процентной долей компании. Кроме того, подсудимые, действуя по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств.





Как установил суд, схема заключалась в переоформлении общежития в жилой дом и последующем участии в государственных закупках. Несмотря на несоответствие установленным требованиям, объект был допущен к конкурсу и признан победителем. В результате государству был причинен ущерб на сумму 672 млн тенге - средства были выплачены за 70 квартир.





В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать.





Суд признал:





- одного подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. По эпизоду подделки документов он оправдан за отсутствием состава преступления;





- второго подсудимого - виновным в организации мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу;





- третьего подсудимого - виновным в пособничестве мошенничеству с использованием служебного положения. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом.





Гражданский иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме - 672 млн тенге подлежат взысканию.



