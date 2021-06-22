22 иностранца стали жертвами мошенницы в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 21 ИЮНЯ - В Алматинской области мошенница обманула 22 иностранца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал Polisia.kz , за три дня, с 12 по 14 июня, в полицию Енбекшиказахского района с письменными заявлениями обратились 22 иностранных гражданина. Все они просили принять меры в отношении неизвестной женщины, которая с мая по июнь 2021 года в нескольких поселках Енбекшиказахского района путем обмана и злоупотребления доверием обещала сделать трудовые договоры.

Мошенница выманила у каждого в среднем от трех до пяти тысяч тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 44-летнюю жительницу села Байдибек би Енбекшиказахского района, которая признала свою вину. В настоящее время по всем эпизодам проводятся следственные действия по статье УК РК "Мелкое хищение, совершенное неоднократно", - прокомментировали в полиции.

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