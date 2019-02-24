До смерти избила своего 3-месячного ребенка пьяная мать в Павлодаре

Павлодар. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре пьяная мать до смерти избила своего трехмесячного ребенка. Ее приговорили к шести годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2018 года подсудимая С., находясь в доме у своего отца, употребляла спиртные напитки, а затем решила лечь спать в зальной комнате на полу. Своего 3-месячного ребенка она положила рядом с собой.

Ребенок, находясь на полу, чувствуя дискомфорт, желая приема пищи, стал плакать, на что подсудимая С., будучи раздраженной, умышленно и целенаправленно нанесла ему не менее шести ударов ладонью по голове, после чего уснула. От полученных телесных повреждений ребенок, не приходя в сознание, скончался на месте", - проинформировала пресс-служба суда №2 Павлодара, который рассмотрел это дело.

Суд признал павлодарку виновной по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговором суда, вынесенным в согласительном производстве по процессуальному соглашению в форме сделки о признании вины, подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также вынесено постановление о передаче на попечение несовершеннолетнего сына 2013 года рождения сестре осужденной", - резюмировали в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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