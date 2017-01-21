38 уголовных преступников задержали в прошлом году транспортные полицейские Казахстана

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Сегодня в департаменте внутренних дел на транспорте МВД РК прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности департамента за 2016 год и определены приоритетные направления в работе транспортной полиции на 2017 год, сообщили в пресс-службе ДВДТ.

В 2016 году транспортными полицейскими были задержаны 38 уголовных преступников, скрывшихся от ОВД, передает Kazakhstan Today.

На совещании были заслушаны отчеты заместителей начальника ДВДТ и руководителей ряда линейных подразделений. По словам докладчиков, всего на участке обслуживания департамента за 2016 год зарегистрировано 2642 уголовных правонарушения, из них 1796 преступлений и 846 проступков. В результате проводимых комплексных организационно-практических мер на обслуживаемом участке в прошлом году количество преступлений снизилось на 11,2%, в том числе тяжких - на 6,5%. Снижено количество таких преступлений, как хулиганство (на 28,8%), грабеж (на 22,7%), мошенничество (на 20%), кража чужого имущества (на 10,2%).

Проведена определенная работа по розыску преступников. В прошлом году за совершение тяжких и особо тяжких преступлений были задержаны 38 уголовных преступников, скрывшихся от ОВД, в том числе за пределами Казахстана задержаны 4 преступника.

"Одним из основных направлений деятельности полиции продолжает оставаться борьба с незаконным оборотом наркотиков. На протяжении всего года силами линейных подразделений департамента было выявлено 453 факта незаконного оборота наркотических средств. Транспортными полицейскими изъято более 1 тонны различных наркотических средств, в том числе более 3 килограммов героина. Выявлено 15 фактов контрабанды наркотиков", - информирует пресс-служба.

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