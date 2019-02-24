В Актау задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Актау. 11 февраля. Kazakhstan Today - Заключенного, покинувшего колонию-поселение в Мангистауской области, задержали в одном из микрорайонов областного центра, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 4 февраля. 29-летний осужденный за грабеж М. Бердиев покинул свое рабочее место на территории РГП "Енбек-Актау" и не вернулся в колонию-поселение.

Вечером 10 февраля сотрудники учреждения ГМ-172/8 совместно с военнослужащими Национальной гвардии и департамента полиции Мангистауской области задержали осужденного в одном из микрорайонов города, сообщила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В отношении Бердиева возбуждено уголовное дело по статье 427 УК РК, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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