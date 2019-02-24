Костанай. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае арестовали офицера департамента Нацбюро по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Костанайского областного суда, 7 февраля специализированный следственный суд города Костаная удовлетворил ходатайство старшего следователя управления внутренней безопасности Нацбюро о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении офицера по особо важным делам оперативного управления департамента национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области Ж.

Ж. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 24 - частью 2 статьи 366 УК РК, а именно - в покушении на получение взятки в значительном размере", - уточнили в суде.

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