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В Костанае арестовали офицера департамента Нацбюро по противодействию коррупции

11.02.2019, 13:47 14635
В Костанае арестовали офицера департамента Нацбюро по противодействию коррупции
Костанай. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае арестовали офицера департамента Нацбюро по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы Костанайского областного суда, 7 февраля специализированный следственный суд города Костаная удовлетворил ходатайство старшего следователя управления внутренней безопасности Нацбюро о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении офицера по особо важным делам оперативного управления департамента национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области Ж.
 

Ж. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 24 - частью 2 статьи 366 УК РК, а именно - в покушении на получение взятки в значительном размере", - уточнили в суде. 

 

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