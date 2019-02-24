Телефонный мошенник попытался выманить деньги у главы частной компании в Павлодарской области

Павлодар. 13 февраля. Kazakhstan Today - Телефонный мошенник попытался выманить деньги у руководителя частной компании в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2018 года житель Усть-Каменогорска Б., находясь в Астане, с имеющегося при себе сотового телефона позвонил в приемную президента АО Г. Компания расположена в городе Аксу Павлодарской области. На телефонный звонок ответила секретарь, которой Б. представился помощником акима области. Г. в это время находился в отпуске, и Б. попросил секретаря передать главе компании просьбу перезвонить ему.

Далее секретарь написала Г. сообщение, где указала номер сотового телефона Б., с которого он звонил. В свою очередь, Г. в этот же день перезвонил подсудимому Б., где он, представившись помощником акима области, попросил у Г. денежные средства в сумме 190 000 тенге на организацию похорон отца. Через несколько дней Г. дал поручение своему помощнику о перечислении денежных средств в сумме 160 000 тенге. Находясь в Астане, подсудимый Б. пришел в ТРЦ "Керуен" для снятия денежных средств, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Павлодар", - отметили в пресс-службе суда №2 Павлодара.

Причиненный ущерб в сумме 160 000 тенге и представительские расходы в сумме 100 000 тенге подсудимый полностью возместил потерпевшей стороне. В содеянном раскаялся.

Суд №2 Павлодара признал Б. виновным по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана пользователя информационной системы). Ему назначено 2 года ограничения свободы. Также он привлечен к принудительному труду, по 100 часов ежегодно в течение срока отбывания наказания.

В суде добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.

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