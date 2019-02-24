Житель Павлодара в одной из гостиниц Астаны обокрал посетителей и участников чемпионата по спортивным танцам

Мужчина, находясь в раздевалке, похитил норковую шубу и сотовые телефоны у посетителей и участников чемпионата по спортивным танцам, который проходил в отеле. Подозреваемого задержали в Павлодаре. Им оказался ранее судимый за кражи 36-летний житель города. Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП Астаны. Похищенная шуба изъята и возвращена владелице", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным фактам краж проводится досудебное расследование, проверяется причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, либо располагающих какой-либо информацией о нем, просим обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: улица Бейбітшілік,19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-60-24, 102", - говорится в сообщении.
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