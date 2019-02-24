В Алматы мать осудили на шесть лет за садистские издевательства над девочкой-инвалидом

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Жительницу Алматы осудили на шесть лет за садистские издевательства над дочерью-инвалидом, передает Kazakhstan Today.

Общественный резонанс история вызвала еще 8 лет назад. Тогда ребенок с тяжелыми побоями оказался в реанимации. Но только спустя годы девочку, наконец, сумели защитить от родной матери, сообщает телеканал КТК

В суде удалось доказать, что мать измывалась над ребенком с самого детства. Постоянные угрозы, голод и жизнь взаперти - лишь малая часть того, что пережила 14-летняя Диана. У девочки разбита голова, оторвано ухо, выбиты зубы, сломаны суставы рук и ног. Ей предстоит длительное лечение.

"Признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 106 в виде лишения свободы; пунктом 8 части 2 статьи 107 в виде ограничения свободы; частью 2 статьи 140 наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности", - зачитала приговор судья Гульшахар Чинибекова.

Горе-мамаша решением судьи осталась недовольна. Вину она признала лишь частично.

Стоит отметить, что эта женщина 13 лет назад уже отбывала срок за наркотики.

Будущий опекун Дианы Надежда Барсукова считает приговор мягким. Она уверяет, что девочка не простила мать, как было сказано в суде, а просто боится гнева жестокой женщины. К слову, сама 14-летняя потерпевшая на последнее судебное заседание не пришла.

"Мы будем оформлять опекунство над ребенком, потому что в дальнейшем, чтобы проходить лечение, нужна будет подпись официального опекуна. Она ее не простила, вот я честно говорю. Она ее не простила, я с ней разговаривала сколько раз, я ее просила: "Диана, пожалуйста, говори правду". Она ее боится", - рассказала Надежда Барсукова.

Точка в деле еще не поставлена. Ведь родительских прав суровую мать так и не лишили. Органы опеки уже готовят отдельный судебный иск. К тому же на процесс так и не явилась бабушка Дианы, которую восемь лет назад депортировали в Россию. Это она проломила девочке череп костылем. Из-за этого ребенок и стал инвалидом. При этом женщина проходила по делу лишь свидетелем. Судья поручил полицейским разобраться в этих обстоятельствах повторно.

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