Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Сотрудника районного ЦОНа в Алматы подозревают в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Управлением собственной безопасности Департамента полиции Алматы расследуется уголовное дело по фактам мошенничества с участием посредника специализированного ЦОНа и сотрудника одного из филиалов НАО "Правительство для граждан", сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Сотрудник ЦОНа Медеуского района в обход всех установленных законом процедур по временной регистрации иностранца совершил неправомерные действия в отношении потерпевшего и его матери. Как установлено, заявитель обратился за регистрацией иностранца на территории Республики Казахстан. Выслушав его, сотрудник ЦОНа предложил свою помощь за вознаграждение в 120 тыс. тенге. Половину денег мужчина получил сразу, оставшуюся должен был получить по завершению процедуры. Однако обещанного он не исполнил. В результате эту женщину, являющуюся гражданской Кыргызстана, за нарушение миграционного законодательства привлекли к административной ответственности", - рассказал начальник УСБ ДП Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.

Он отметил, что сотрудник районного ЦОНа привлечен к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК.

Аналогичное преступление совершено и на территории специализированного ЦОНа. Задержан "помогайка", пытавшийся выманить у автомобилиста 40 тыс. тенге, пообещав ему ускорение регистрации транспортного средства. Этот фигурант привлечен к ответственности за мошенничество.

На самом деле все эти государственные услуги осуществляются очень быстро и качественно. Государственная пошлина оплачивается исключительно в кассу. Сервис "одного окна" сам по себе подразумевает удобство при получении госуслуг. Поэтому призывает граждан никогда не пользоваться услугами третьих лиц, которые, по сути, являются незаконными", - пояснил полковник Кабдулдинов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства