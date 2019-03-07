Заключенные избили сотрудника колонии в Алматинской области

Талдыкорган. 6 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области заключенные избили сотрудника исправительного учреждения, пытавшегося пресечь переброс запрещенных предметов на территорию колонии, передает Kazakhstan Today.

В учреждении ЛА-155/14 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области в поселке Заречный была совершена попытка переброса запрещенных предметов. На контрольно-следовой полосе дежурным контролером Национальной гвардии были замечены трое осужденных, которые покинули расположение отряда, пытались проникнуть во внутреннюю запретную зону и забрать предметы, переброшенные неизвестными лицами. При пресечении противоправных действий осужденные оказали неповиновение сотруднику и нанесли ему телесные повреждения", - сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В результате инцидента сотрудник учреждения был доставлен в медучреждение. Прибывший наряд применил специальные средства, осужденные были задержаны и водворены в дисциплинарный изолятор.

В отношении осужденных возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника учреждения. Сотрудники Комитета УИС МВД РК проводят служебное расследование.

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