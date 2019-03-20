Караганда. 19 марта. Kazakhstan Today - Две спецгруппы созданы для расследования дела об обнаружении туш сайги в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

По факту обнаружения туш сайги на территории Нуринского района начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК. Для раскрытия данного преступления руководством департамента полиции области совместно с сотрудниками полиции Коргалжынского района Акмолинской области созданы две специальные группы из числа кинологов, сотрудников природоохранной полиции, оперативных служб и участковых инспекторов", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Работа данных групп направлена на раскрытие совершенного преступления, задержание виновных лиц и предотвращение аналогичных преступлений.

В полиции уточнили, что, согласно части 4 статьи 337 УК РК, правонарушителю грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, ранее СМИ сообщили об обнаружении 50 туш сайги с отпиленными рогами на территории Коргалжынского заповедника.

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