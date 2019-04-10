В Кызылорде осужденный за незаконный игорный бизнес пытался скрыться от Службы пробационного контроля

Кызылорда. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылорде арестовали осужденного, который скрывался от Службы пробационного контроля, передает Kazakhstan Today.

6 апреля текущего года при проведении розыскных мероприятий сотрудники Службы пробации Кызылорды совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Управления полиции Кызылорды задержали 26-летнего осужденного М. Омирбаева, который состоит на учете Службы пробации.

Омирбаев был осужден приговором суда №2 Кызылорды за организацию незаконного игорного бизнеса, и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Однако осужденный, зная порядок и условия отбывания наказания, скрылся от пробационного контроля. В результате розыскных мероприятий были проверены возможные места его местонахождения и был проведен опрос его родственников и знакомых. Так как место его нахождения установить не удалось, был объявлен розыск, избрана мера пресечения "арест" согласно постановлению суда. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятии осужденный был задержан на одной из автомоек, расположенных в центре города, и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в Службе пробации.

За уклонение от пробационного контроля и за злостное нарушение требований отбытия наказания Служба пробации готовит представление в суд о замене неотбытой части наказании в виде ограничения свободы на лишение свободы.

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