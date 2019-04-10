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Пожилой клиент нанес ножевые ранения администратору компьютерного клуба в Алматы

09.04.2019, 16:07 5860
Пожилой клиент нанес ножевые ранения администратору компьютерного клуба в Алматы
Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы пожилой посетитель компьютерного клуба с ножом напал на администратора заведения, передает Kazakhstan Today.
 
64-летний мужчина отказался покидать игорное заведение и напал на администратора с ножом. Вскоре подозреваемого задержала дорожно-патрульная полиция, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. 
 

Около в 07.45 поступил сигнал о ножевом ранении в одном из компьютерных клубов. Первым на тревожное сообщение отреагировал экипаж патрульной полиции "Буран-237". Инспекторами задержан 64-летний К., у которого при себе имелся раскладной нож. Мужчина не стал отрицать своего деяния, а лишь все время просил дать поспать. Выяснилось, что желание выспаться и стало причиной нанесения телесных повреждений администратору за то, что тот будил и просил покинуть заведение. Задержанный проживает недалеко от этого места. Находился ли он в состоянии какого-либо опьянения, выяснит соответствующая экспертиза. Естественно, такое оправдать нельзя, теперь подозреваемый предстанет перед судом и будет отвечать за свои преступные действия по статье УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека", - сказал командир полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров. 

 

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