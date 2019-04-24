Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В столице разыскивают подозреваемую в кражах в торгово-развлекательных центрах, передает Kazakhstan Today.

Девушка под видом покупателя заходила в бутики, улучив момент, похищала оставленные без присмотра ценные вещи посетителей торговых центров (сотовые телефоны, кошельки, сумочки). Личность подозреваемой установлена, оперативники проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения и задержанию", - сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщить в столичный департамент полиции по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24, 71-60-69, 71-61-71 либо 102.

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