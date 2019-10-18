Дело о нападении на певицу Ксению Ашигалиеву находится на стадии завершения - ДП Алматы

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Дело о нападении на певицу Ксению Ашигалиеву находится на стадии завершения, заявили в департаменте полиции Алматы, передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело по заявлению гражданки Ашигалиевой расследуется в следственном управлении ДП города Алматы по части 3 статьи 24 УК РК и части 2 статьи 126 УК РК. 30 июля текущего года гражданин Ашигалиев Б. по делу был признан подозреваемым и в порядке статьи 131 УПК РК был водворен в изолятор временного содержания ДП. 1 августа судьей Специализированного межрайонного следственного суда по городу Алматы в отношении Ашигалиева была санкционирована мера пресечения в виде содержания по стражей сроком на два месяца. Однако 9 августа судьей судебной коллегии по уголовным делам по городу Алматы постановление суда первой инстанции было отменено и в отношении Ашигалиева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в пресс-службе департамента.

В ведомстве также подчеркнули, что вышеуказанное уголовное дело находится на стадии завершения.

Напомним, певица из Алматы Ксения Ашигалиева в июле 2019 года заявила о попытке ее похищения и убийства со стороны мужа , с которым женщина инициировала развод.

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