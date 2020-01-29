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Похитителя дорожных знаков задержали в Акмолинской области

28.01.2020, 15:16 7318
Похитителя дорожных знаков задержали в Акмолинской области
Кокшетау. 28 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейские задержали мужчину, который украл пять дорожных знаков, передает Kazakhstan Today.
 
Дорожные знаки были похищены еще в прошлом году.
 

2 апреля в дежурную часть Зерендинского РОП от инженера безопасности движения и безопасности дороги ТОО "Казахдорстрой" поступило телефонное сообщение о том, что на 41-м километре автодороги Зеренда - Щучинск неизвестные похитили пять дорожных знаков", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области. 

 
Уже в этом году удалось установить личность мужчины, причастного к совершению кражи. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Зерендинского района, который дал признательные показания.
 
В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Кража".
 

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