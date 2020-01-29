Похитителя дорожных знаков задержали в Акмолинской области

Кокшетау. 28 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейские задержали мужчину, который украл пять дорожных знаков, передает Kazakhstan Today.

Дорожные знаки были похищены еще в прошлом году.

2 апреля в дежурную часть Зерендинского РОП от инженера безопасности движения и безопасности дороги ТОО "Казахдорстрой" поступило телефонное сообщение о том, что на 41-м километре автодороги Зеренда - Щучинск неизвестные похитили пять дорожных знаков", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Уже в этом году удалось установить личность мужчины, причастного к совершению кражи. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Зерендинского района, который дал признательные показания.

В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Кража".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства