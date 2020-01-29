Похитителя дорожных знаков задержали в Акмолинской области

Дорожные знаки были похищены еще в прошлом году.
2 апреля в дежурную часть Зерендинского РОП от инженера безопасности движения и безопасности дороги ТОО "Казахдорстрой" поступило телефонное сообщение о том, что на 41-м километре автодороги Зеренда - Щучинск неизвестные похитили пять дорожных знаков", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
Уже в этом году удалось установить личность мужчины, причастного к совершению кражи. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Зерендинского района, который дал признательные показания.
В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Кража".
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