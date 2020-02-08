Аферистка предложила жительнице Костаная миллион долларов бандеролью и лишила ее 2,5 млн тенге

Костанай. 7 февраля. Kazakhstan Today - Аферистка предложила жительнице Костаная миллион долларов бандеролью, при этом обманула жертву на 2,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В ходе очередного приема граждан к начальнику департамента полиции Костанайской области Бекету Аймагамбетову обратилась жительница областного центра, которая стала жертвой необычного интернет-мошенничества. В октябре прошлого года женщина подружилась на "Фейсбуке" с жительницей Великобритании, по крайней мере, так она представилась. Иностранка рассказала о смерти мужа миллионера, который являлся уроженцем Казахстана, о своей болезни и последней воле супруга: помочь детям из Казахстана, так как своих в семье не было. Мужчина завещал раздать миллион долларов в детские дома, пишет Polisia.kz

Эта история очень тронула жительницу Костаная, и она решила помочь. В дальнейшей переписке ее интернет-подруга сообщила, что для перевода миллиона долларов безналичным расчетом необходимо заплатить серьезную комиссию. Чтобы не отнимать деньги у обездоленных детей, она предложила переслать сумму бандеролью. А казахстанка должна была забрать посылку из назначенного места.

Через два дня потерпевшей позвонили с заграничного номера и сообщили, что миллион уже близко. Однако за дальнейшую пересылку необходимо заплатить 800 евро. Через еще некоторое время сообщили, что необходимо еще $5 тыс. для антикоррупционной экспертизы. В результате женщина переслала мошенникам 2,5 млн тенге. После третьей просьбы о пересылке денег она обратилась в полицию.

К тому времени в "Фейсбуке" подруга ее уже заблокировала. Заграничный номер был отключен.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По делу сделаны запросы в банки, чтобы отследить получателя платежа.

Расследование осложняется тем, что полиции приходится делать запросы в различные банки, в том числе и Western Union - международную платежную систему. По делу работает специальная следственная группа, которая занимается раскрытием таких преступлений. В прошлом году было раскрыто 77 интернет-мошенничеств ", - отметил начальник ДП Костанайской области.

Сотрудники полиции призывают граждан внимательно относиться к просьбам о переводе денег незнакомым людям и сообщении им своих персональных данных.

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