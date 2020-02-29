В Северном Казахстане пресекли канал поставки фальшивых евро

Петропавловск. 28 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан пресечен канал поставки на территорию Казахстана фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро, передает Kazakhstan Today.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДЭР изобличена группа лиц, занимавшихся сбытом фальшивых денег на территории Республики Казахстан. В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии", -сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Установлено, что в январе текущего года гражданину России переданы поддельные денежные средства в сумме 100 тыс. евро для дальнейшего распространения на территории Казахстана.

В ходе задержания обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 2 000 000 тенге, 30 000 российских рублей и 136 поддельных купюр номиналом 500 евро на общую сумму 68 000 евро", - уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день постановлением Специализированного следственного суда Петропавловска подозреваемые лица содержатся под стражей.

По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по части 1 статьи 264 (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них - наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет), пункту 1 части 2 статьи 231 (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг - наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества) УК РК", - заключили в комитете.

Отмечается, что за последние два года на территории РК было выявлены 18 случаев сбыта фальшивых банкнот и изъяты 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн тенге).

В комитете рекомендуют быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.

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