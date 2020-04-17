В Акмолинской области разыскивают преступников, угнавших КамАЗ и напавших на инспекторов транспортного контроля

Кокшетау. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о нападении на пост транспортного контроля, произошедшем накануне в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

14 апреля на объездной автодороге Кокшетау - Костанай специалистами инспекции транспортного контроля по Акмолинской области при несении дежурства на передвижном посту транспортного контроля было остановлено транспортное средство марки "КамАЗ-53205", зарегистрированное в Российской Федерации, перевозящее зерно. Предположительно ТС осуществляло каботажные перевозки грузов, которые запрещены законодательством РК", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

В ведомстве напомнили, что в период действия чрезвычайного положения в РК с 22 марта текущего года Министерством сельского хозяйства РК введен запрет на экспорт пшеницы.

В ходе проверки документов водитель предоставил только свидетельство о госрегистрации ТС. Не предоставив документы на перевозимый груз, он отказался от проведения взвешивания ТС и покинул место остановки, удалившись в неизвестном направлении. Специалисты заступили на охрану задержанного ТС. К ним неоднократно приезжали неизвестные лица с требованием отпустить транспортное средство без проведения транспортного контроля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, несмотря на угрозы, сотрудники поста исполняли свои должностные обязанности, требовали подтверждения законности происхождения груза.

15 апреля 2020 года, в 14.15, произошло нападение на специалистов поста неизвестными лицами в количестве 5-6 человек, которые приехали на трех легковых автомобилях без государственных регистрационных номеров (Lexus-470 черного цвета, Toyota Land Cruiser - 200 вишневого цвета и Lada Largus белого цвета). Неизвестные лица, угрожая жизни и здоровью сотрудников, применив силу, забрали документы на задержанное автотранспортное средство, находившиеся внутри передвижного поста, прокололи автомобильные шины и угнали задержанное ТС", - проинформировали в МИИР РК.

О произошедшем факте сотрудниками поста транспортного контроля незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий грузовой автомобиль был найден, розыск нападавших лиц и криминалистические работы ведутся сотрудниками департамента полиции Акмолинской области.

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