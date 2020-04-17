Система Orphus

В Акмолинской области разыскивают преступников, угнавших КамАЗ и напавших на инспекторов транспортного контроля

16.04.2020, 14:14 17038
Кокшетау. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о нападении на пост транспортного контроля, произошедшем накануне в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 

14 апреля на объездной автодороге Кокшетау - Костанай специалистами инспекции транспортного контроля по Акмолинской области при несении дежурства на передвижном посту транспортного контроля было остановлено транспортное средство марки "КамАЗ-53205", зарегистрированное в Российской Федерации, перевозящее зерно. Предположительно ТС осуществляло каботажные перевозки грузов, которые запрещены законодательством РК", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

 
В ведомстве напомнили, что в период действия чрезвычайного положения в РК с 22 марта текущего года Министерством сельского хозяйства РК введен запрет на экспорт пшеницы.
 

В ходе проверки документов водитель предоставил только свидетельство о госрегистрации ТС. Не предоставив документы на перевозимый груз, он отказался от проведения взвешивания ТС и покинул место остановки, удалившись в неизвестном направлении. Специалисты заступили на охрану задержанного ТС. К ним неоднократно приезжали неизвестные лица с требованием отпустить транспортное средство без проведения транспортного контроля", - сообщили в пресс-службе.

 
Отмечается, что, несмотря на угрозы, сотрудники поста исполняли свои должностные обязанности, требовали подтверждения законности происхождения груза.
 

15 апреля 2020 года, в 14.15, произошло нападение на специалистов поста неизвестными лицами в количестве 5-6 человек, которые приехали на трех легковых автомобилях без государственных регистрационных номеров (Lexus-470 черного цвета, Toyota Land Cruiser - 200 вишневого цвета и Lada Largus белого цвета). Неизвестные лица, угрожая жизни и здоровью сотрудников, применив силу, забрали документы на задержанное автотранспортное средство, находившиеся внутри передвижного поста, прокололи автомобильные шины и угнали задержанное ТС", - проинформировали в МИИР РК.

 
О произошедшем факте сотрудниками поста транспортного контроля незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий грузовой автомобиль был найден, розыск нападавших лиц и криминалистические работы ведутся сотрудниками департамента полиции Акмолинской области.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая