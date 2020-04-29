Сотрудники КНБ задержали в Алматы продавца синтетических наркотиков

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Департамент КНБ РК по Алматы при координации прокуратуры города пресек противоправную деятельность наркогруппировки, причастной к сбыту синтетических наркотиков на территории мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

16 апреля в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ при сбыте около 300 граммов синтетических наркотиков задержан житель Алматы С. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается", - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и сбыта на территории Алматы наркотиков синтетического происхождения. За последнее время ДКНБ пресечено 16 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 9 килограммов психотропных веществ и 986 литров прекурсоров.

Ликвидирована деятельность трех подпольных нарколабораторий. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 13 человек.

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