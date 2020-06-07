В Алматы задержали участника драки с поножовщиной и стрельбой

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматы задержали активного участника драки с поножовщиной и стрельбой, передает Kazakhstan Today.

По данным управления полиции Алмалинского района, по подозрению в совершении хулиганства с применения оружия задержан гражданин С., 1994 года рождения, пишет Polisia.kz

Этот фигурант ножом ранил в ногу своего оппонента - 37-летнего гражданина Ж. и сбежал с места преступления. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Данный факт расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РК", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Как сообщалось ранее, вечером 3 июня в заведении по улице Жумалиева между знакомыми произошел словесный конфликт, переросший в драку. Продолжились разборки на пересечении улиц Казыбека би и Муканова, в результате чего случайного прохожего ранили в ногу из травматического оружия. Также пострадал один из участников конфликта - мужчина 1983 года рождения, которого ранили в ногу ножом.

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