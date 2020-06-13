В Западном Казахстане выявлено три уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия

Уральск. 12 июня. Kazakhstan Today - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Кару" в Западно-Казахстанской области выявлено три уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия, передает Kazakhstan Today.

В ходе ОПМ было выявлено 3 уголовных правонарушения, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, а также боеприпасов. Кроме того, из незаконного оборота изъяты 13 патронов и один самодельный пистолет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Также в ходе проверок условий хранения зарегистрированного оружия у населения области сотрудниками полиции выявлено 82 административных правонарушения. Было изъято 69 охотничьих ружей и 390 боеприпасов (патроны к гладкоствольным ружьям).

В ведомстве отметили, что профилактическое мероприятие "Кару" проводилось на территории ЗКО с 8 по 10 июня с целью противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также установления источников их поступления в криминальный оборот.

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