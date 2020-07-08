Крупную партию лекарств изъяла столичная полиция

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - в Нур-Султане у ранее судимого жителя столицы обнаружили крупную партию медицинских препаратов, передает Kazakhstan Today.

За первые два дня поисковыми группами департамента выявлено 15 фактов незаконной торговли лекарственными препаратами. Так, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 6 июля по улице Кошкарбаева задержана автомашина Toyota Camry под управлением 30-летнего жителя города, у которого в багажнике машины изъята крупная партия медицинских препаратов "Цефтриаксон", "Цефазолин", "Сумамед", "Азитромицин", "Ингавирин", "Эуфиллин", "Ледокаин" и другие.





Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и был дважды судим.

На стоянке торгово-развлекательного центра полиция задержала 30-летнюю женщину за незаконную продажу лекарственных препаратов и антибиотиков, которые она собиралась реализовать, не имея соответствующих документов.

В микрорайоне Юго-Восток при контрольном закупе задержана женщина 40 лет за реализацию дефицитных лекарственных препаратов "Ледокаин", "Эргоферон", "Парацетамол", "Цефазолин", "Калетра" и других медикаментов. Также проведена проверка городских аптек, в некоторых из которых выявлены факты завышения цен на лекарственные препараты.

За два дня полиция Нур-Султана изъяла около 10 наименований противовирусных препаратов. По предварительным подсчетам, общая сумма изъятого составила свыше 6 млн тенге.

Всего изъято 4,7 тыс. таблеток, свыше 2000 флаконов и 400 капсул, лекарственных средств, 80 градусников, более 26 тыс. масок и 3,5 тыс. иных элементов медицинской одежды (халаты, перчатки, шапочки, очки и др.).

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