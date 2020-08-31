В Алматы раскрыли финансовую пирамиду

Алматы. 30 августа. Kazakhstan Today - В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды В2В Jewelry, которая работала под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, компания В2В Jewelry предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104% суммы покупки.

Также клиентам предлагали приобрести подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка признало компанию В2В Jewelry сомнительной, высоко-рискованной. Также установили признаки классической финансовой пирамиды.

Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты. В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере" проводится следственно-оперативные мероприятия", - говорится в информации ведомства. Подозреваемого арестовали.

В Комитете по финансовому мониторингу призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Пострадавших от деятельности В2В Jewelry попросили обращаться в Комитет по финансовому мониторингу.

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