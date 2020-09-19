Двух судей подозревают в особо тяжких преступлениях

Кызылорда. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской и Алматинской областях начаты досудебные расследования в отношении судей, подозреваемых в особо тяжких преступлениях, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении судьи Шиелийского районого суда в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Он подозревается в вынесении заведомо неправосудных решений по нескольким гражданским делам, путем внесения в официальные документы ложных сведений. Расследование по данному факту продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - рассказали в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Кроме того, Антикоррупционной службой по Алматинской области 7 сентября начато досудебное расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

По информации ведомства, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от физического лица за вынесение судебного акта в его пользу. Расследование продолжается.

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