Житель Балхаша похитил из ресторана медные провода от кондиционеров

Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - 20 ноября в отдел полиции Балхаша обратилась 54-летняя администратор ресторана, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Polisia.kz, неизвестный, воспользовавшись тем, что ресторан временно не работает, похитил медные провода от трех кондиционеров. Сумма ущерба составила 1 миллион 500 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - 24-летнего молодого человека, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Ведется расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
19 ноября у жителя Петропавловска украли гараж. 8 ноября в Жезказгане двое мужчин пытались украсть рельсы.
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