Убийство четырех женщин в Бурабае: убийца сам позвонил в полицию

Кокшетау. 5 декабря. Kazakhstan Today - Житель поселка Барабай Акмолинской области совершил массовое убийство, передает Kazakhstan Today.

В полночь 5 декабря в дежурную часть Бурабайского РОП от жителя поселка Бурабай поступило телефонное сообщение о том, что он совершил убийство в одной из квартир жилого многоэтажного дома. По приезде следственно-оперативной группы в указанной звонившим квартире обнаружены тела четырех женщин с признаками насильственной смерти", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Сотрудниками полиции установлен 28-летний мужчина, неоднократно судимый за кражи. Обстоятельства произошедшего выясняются, возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства