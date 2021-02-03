За растрату имущества осуждены должностные лица Комитета по государственным материальным резервам

1 февраля приговором суда Алмалинского района Алматы 21 лицо осуждено к лишению свободы и один человек - к ограничению свободы:
- экс председатель КГМР Иманалиев осужден к 8 годам лишения свободы с внесением представления президенту о лишении его государственных наград. Домашний арест сохранен до вступления приговора в законную силу, после вступления он будет взят под стражу;
- руководитель управления государственных закупок КГМР Макашев осужден к 8 годам лишения свободы;
- директор филиала РГП "Резерв" - "Высота" Жаканов и начальник отдела Родин, а также директор филиала РГП "Резерв" - "Сигнал" Галиев осуждены к 8 годам лишения свободы.
Указанные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
- Заместитель директора филиала РГП "Резерв" - "Высота" Кусаинов осужден к 2 годам ограничения свободы;
- поставщики продуктов питания Адамов, Дроздецкая, Тартуманов, Рашитов, Сабазов, Сабазов, Абдукаримов, Бакаев, Габдуллин, Садай, Исаев, Кожанов, Кожанов, Канатхан, Мустафинов, Оспанов осуждены к 8 годам лишения свободы, сообщили в Антикоррупционной службе.
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