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За растрату имущества осуждены должностные лица Комитета по государственным материальным резервам

02.02.2021 9883
За растрату имущества осуждены должностные лица Комитета по государственным материальным резервам
Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой ранее завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц Комитета по государственным материальным резервам (КГМР) филиалов РГП "Резерв" и поставщиков продуктов питания по фактам растраты вверенного имущества в особо крупном размере в сумме 6,5 млрд тенге (22 лица), передает Kazakhstan Today.
 
1 февраля приговором суда Алмалинского района Алматы 21 лицо осуждено к лишению свободы и один человек - к ограничению свободы: 
 
- экс председатель КГМР Иманалиев осужден к 8 годам лишения свободы с внесением представления президенту о лишении его государственных наград. Домашний арест сохранен до вступления приговора в законную силу, после вступления он будет взят под стражу;
 
- руководитель управления государственных закупок КГМР Макашев осужден к 8 годам лишения свободы; 
 
- директор филиала РГП "Резерв" - "Высота" Жаканов и начальник отдела Родин, а также директор филиала РГП "Резерв" - "Сигнал" Галиев осуждены к 8 годам лишения свободы. 
 
Указанные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
- Заместитель директора филиала РГП "Резерв" - "Высота" Кусаинов осужден к 2 годам ограничения свободы;
 
- поставщики продуктов питания Адамов, Дроздецкая, Тартуманов, Рашитов, Сабазов, Сабазов, Абдукаримов, Бакаев, Габдуллин, Садай, Исаев, Кожанов, Кожанов, Канатхан, Мустафинов, Оспанов осуждены к 8 годам лишения свободы, сообщили в Антикоррупционной службе.
 

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