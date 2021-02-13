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Сотрудник инспекции транспортного контроля по СКО осужден на 3 года за незаконное покровительство

12.02.2021 8722
Петропавловск. 12 февраля. Kazakhstan Today - Главный специалист инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области ежемесячно получал от иностранного перевозчика 1 млн тенге за покровительство и непривлечение к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.
 
Досудебным расследованием Антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области установлено, что в марте 2020 года Муканову Ж.Т. в ходе служебной деятельности стало известно, что его коллегами был выявлен факт незаконной перевозки груза (буровой установки) гражданином Российской Федерации.
 

Должностное лицо, зная, что иностранный перевозчик использует буровую установку в коммерческих целях и будет вынужден постоянно перевозить её по территории области, задался преступным умыслом на получение незаконного вознаграждения в размере 1 млн тенге ежемесячно за общее покровительство и дальнейшее непривлечение к административной ответственности", - рассказал руководитель Антикоррупционной службы СКО Ернар Баянгазин.

 
Главный специалист инспекции, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, обналичивал получаемые суммы денежных средств в качестве взятки через знакомых.
 

Получив таким образом неоднократно через третьих лиц значительную часть от требуемой суммы взятки Муканов Ж.Т. почувствовал свою безнаказанность и решил лично получить оставшуюся часть от суммы в размере 1 млн тенге. 28 мая 2020 года в результате оперативных мероприятий главный специалист отдела контроля на автомобильном транспорте областной инспекции транспортного контроля был задержан с поличным. Всего в период с апреля по май 2020 года он лично, а также путём перечисления на карточные счета третьих лиц получил общую сумму взятки от иностранного перевозчика в размере 1,5 млн тенге", - проинформировал Баянгазин.

 
Как рассказали в антикоррупционной службе, 26 ноября Петропавловский суд приговорил Муканова к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 20 января текущего года приговор вступил в законную силу.
 

По итогам рассмотрения, согласно антикоррупционному законодательству за ненадлежащие исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля рекомендовано привлечь к строгой дисциплинарной ответственности заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по СКО, курирующего службу контроля на автомобильном транспорте", - отметили в пресс-службе.

 
В ведомстве также добавили, что "на сегодняшний день на рассмотрении в суде находится досудебное расследование и в отношении непосредственного руководителя Муканова, который подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от субъекта предпринимательства".
 

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