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Стал известен мотив жестокого убийства в Экибастузе

25.02.2021 7534
Экибастуз. 25 февраля. Kazakhstan Today - Полицией установлен мотив убийства в Экибастузе, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 23 февраля, в 08.10, мужчина во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из обреза произвел выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК Республики Казахстан, сообщает Polisia.kz
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления.
 

Установлено, что мотивом совершения убийства стали давние неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. 

 
Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза. Оружие преступления изъято, назначена экспертиза.
 

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