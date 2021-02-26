Стал известен мотив жестокого убийства в Экибастузе

Экибастуз. 25 февраля. Kazakhstan Today - Полицией установлен мотив убийства в Экибастузе, передает Kazakhstan Today.
Напомним, 23 февраля, в 08.10, мужчина во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из обреза произвел выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК Республики Казахстан, сообщает Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления.
Установлено, что мотивом совершения убийства стали давние неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза. Оружие преступления изъято, назначена экспертиза.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства