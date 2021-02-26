Стал известен мотив жестокого убийства в Экибастузе

Экибастуз. 25 февраля. Kazakhstan Today - Полицией установлен мотив убийства в Экибастузе, передает Kazakhstan Today.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления.

Установлено, что мотивом совершения убийства стали давние неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза. Оружие преступления изъято, назначена экспертиза.

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