В Экибастузе задержан подозреваемый в убийстве

Экибастуз. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Экибастузе задержали подозреваемого в убийстве, передает Kazakhstan Today.

Орудие преступления изъято, сообщает портал Pavlodarnews.kz

Как напомнили в пресс-службе областного департамента полиции, 23 февраля, примерно в 08.00, неизвестное лицо во дворе дома по улице Сатпаева из обреза произвел выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 65-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления", - сообщил начальник ДП Нурлан Масимов.

Обстоятельства и причины данного факта устанавливаются. Подозреваемый водворен в ИВС Экибастуза. Оружие изъято. В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства