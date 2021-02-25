В Экибастузе задержан подозреваемый в убийстве

Орудие преступления изъято, сообщает портал Pavlodarnews.kz.
Как напомнили в пресс-службе областного департамента полиции, 23 февраля, примерно в 08.00, неизвестное лицо во дворе дома по улице Сатпаева из обреза произвел выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 65-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления", - сообщил начальник ДП Нурлан Масимов.
Обстоятельства и причины данного факта устанавливаются. Подозреваемый водворен в ИВС Экибастуза. Оружие изъято. В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.
Напомним, накануне в Экибастузе на глазах очевидцев застрелили мужчину. Преступление зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.
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